Bien s'entendre après un divorce, oui c'est possible !

Selon des psychologues, pour se séparer sans faire mal, il faut apprendre à dépassionner l'amour et penser ensemble. Il ne faut pas faire de règlement de comptes et surtout, garder les secrets de couple pour soi. Les conseils de Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Une rupture ou un divorce n’est jamais chose facile, surtout lorsque des enfants entrent en compte. Fort heureusement, il existe des façons de se quitter sans trop souffrir, ou du moins le moins possible. Pour preuve, l’une des téléspectatrices de Bonjour ! La Matinale TF1 témoigne de son expérience : "Nous avons trois enfants avec mon ex-mari et tout se passe très bien. On participe ensemble aux évènements familiaux, on fait des sorties en famille… Mais pour cela, il nous a fallu beaucoup de communication, d’empathie pour l’autre et de compréhension de la situation." Vous l’aurez compris, se séparer sans trop souffrir, c’est possible, mais il y a tout de même quelques règles à respecter. Les précisions de Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Ne pas hésiter à se tourner vers des professionnels

Évidemment, comme nous ne vivons pas dans le monde des Bisounours, une séparation peut difficilement merveilleusement bien se passer. D’autant qu’après de nombreuses années de vie commune, de la rancœur du passé et des angoisses pour l’avenir peuvent surgir. Néanmoins, les psychologues recommandent de suivre quelques instructions. Pour commencer, selon eux, il faudrait apprendre à "dépassionner l’amour et penser ensemble", continuer de ne faire qu’un, même de loin. Aussi, il faut éviter au maximum les règlements de couple qui peuvent s’avérer houleux et surtout : ne pas dévoiler les secrets de l’autre par vengeance, par exemple.

Tous ces conseils vont de bon sens, mais en cas de divorce ou rupture trop compliquée, n’hésitez pas à vous faire aider par des professionnels. La médiation familiale est là pour ça : les deux parties sont aidées par un médiateur professionnel pour trouver des solutions à l’amiable. Les relais des assistantes maternelles (ou relais petite enfance) et la PMI (Protection maternelle et infantile) peuvent aussi vous venir en aide.

Éviter au maximum les conflits pour le bien des enfants

Et un divorce ou une séparation peut s’avérer d’autant plus difficile lorsque vous avez des enfants. En effet, ces derniers peuvent facilement avoir des traumatismes dus à la séparation de ses parents, encore plus s’il y a un conflit. "Lorsqu’il y a beaucoup de tension entre les parents, cela va venir impacter directement les émotions des enfants, leur appétit, la qualité de leur sommeil. Mais aussi leurs résultats scolaires, leur relation aux autres et même leur santé physique", assure Héloïse Junier, psychologue. Comme le dit Jérémy Frérot dans sa dernière chanson intitulée "Adieu", officialisant sa séparation avec la mère de son fils, la nageuse Laure Manaudou : "Papa, maman vont devenir amis, ça ne veut pas dire que tout est fini".