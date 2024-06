Quatre enfants sur dix mangent moins d'un fruit ou légume par jour dans l'Hexagone. Pour de nombreux parents, ce sujet de préoccupation est très important. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Benjamin Muller livre des conseils pour renforcer l'éducation alimentaire des enfants.

Tous les parents le savent. Faire manger des légumes et des fruits aux enfants est parfois un véritable parcours du combattant. S’ils doivent choisir entre des brocolis et des coquillettes, le choix est vite fait : les pâtes l’emportent haut la main. Comment mieux éduquer les enfants en matière alimentaire ? Benjamin Muller livre quelques pistes dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Renforcer l’éducation alimentaire

Sortir de la sainte-trinité "frites-pâtes-nuggets" est un sujet de préoccupation pour beaucoup de parents. Selon un sondage réalisé par France Agrimer et Interfel, quatre enfants sur dix mangent moins d’un fruit ou d’un légume par jour. Un sujet préoccupant qui a attiré l’attention de la ministre déléguée des entreprises, du tourisme et de la consommation, Olivia Grégoire. Cette dernière a déclaré vouloir "renforcer l’éducation alimentaire des Français et notamment des enfants". L’idée est de lancer un grand plan d’éducation alimentaire à l’école. Et c’est urgent. D'après une enquête, publiée par Harris Interactive, 18 % des plus jeunes interrogés disent identifier un concombre ou une aubergine, 2 % lorsqu'on leur présente une photo de... courgette. Seul 4 % des 15-24 ans interrogés savent reconnaître… un chou-fleur.

Ces astuces simples à mettre en place

Les enfants ont tendance à répéter les faits et gestes de leurs parents. C’est ce qu’on appelle le mimétisme. Pour que les enfants mangent des légumes, il faut que les parents en mangent aussi. Mais ce n'est pas tout. Pour le chef Olivier Chaput, fondateur du festival "Bon", "il n'y a qu’une seule réponse, c’est très court : faites-les participer au maximum dès le plus jeune âge". Il précise : "Dès l’instant où les enfants participent à mettre le couvert, aller au marché, toucher, reconnaître les légumes, sentir, goûter et voir les produits qui se retrouveront dans l’assiette, automatiquement, ça va les aider".

Par ailleurs, les enfants peuvent aussi participer à la cuisine. Il ne s’agit pas de leur faire préparer un grand repas gastronomique, mais de les inclure à la préparation d’une pâte à crêpes par exemple, puis de leur apprendre à éplucher des carottes ou des courgettes. Le but ? Que les enfants apprennent à reconnaître les aliments qui se retrouvent ensuite dans leurs assiettes. En plus, vos petites têtes blondes se sentiront valorisées et heureuses de préparer ce qu’ils vont manger.