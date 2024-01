Couple : les bons conseils de Benjamin Müller pour bien gérer les disputes

En couple, les disputes sont courantes et elles peuvent être saines. Mais attention à ne pas trop en faire non plus. Benjamin Müller nous aide à éviter les disputes et à les gérer si besoin.

Si vous aviez pris la résolution d’arrêter les disputes dans votre couple. Sachez que c’est impossible. Comme Benjamin Müller nous le rappelle, dans Bonjour ! La Matinale de TF1, se disputer est sain. Cela signifie que l’on se dit les choses. En effet, rien de pire que les non-dits et les tabous dans un couple. On dit oui, à la communication et aux embrouilles. Le chroniqueur nous explique comment bien se disputer.

Ne pas blesser, pour ne pas aller trop loin

Benjamin Müller souligne que lorsque l’on se dispute, il y a des phrases à bannir, des choses à ne pas dire pour ne pas blesser volontairement, ce qu’on appelle plus communément « la phrase de trop ». Celle que, dès la seconde où on l’a prononcée, on sait qu'on est allé trop loin. On évite les mots blessants et les phrases définitives comme « tu es fou, tu es folle… ». Autre conseil du chroniqueur : ne pas évoquer le passé. Ce qui est fait est fait et rien ne peut le changer, on évite de parler des ex-compagnons et ex-compagnes, là aussi, c'est de l’histoire ancienne et on ne peut pas remonter le temps pour modifier le passé.

Se disputer oui… mais en étant dans l’empathie !

Les couples se disputent sur tout et sur rien, mais il y a des thèmes récurant, à savoir l’argent, les tâches ménagères, la belle famille, la jalousie et l’éducation des enfants. Benjamin Müller rappelle que les disputes sont saines et que même si le ton monte, il faut essayer d’être à l’écoute, accepter les désaccords, se mettre à la place de l’autre et rester positif. En gros, être dans l’empathie. La clé pour sortir de l’impasse, c’est d’entendre, mais aussi d’être entendu et compris. Aussi, on essaie de comprendre l’autre, de ne pas être sur la défensive et on se rappelle qu’une communication efficace est à double sens.

Ne pas hésiter à demander de l’aide

Si les disputes sont beaucoup trop courantes et qu’elles mènent dans une impasse, il ne faut pas hésiter à s’adresser à un spécialiste. Un thérapeute pourra vous aider à rétablir la communication, à en apprendre un peu plus sur vous, mais aussi sur les attentes de l’être aimé. Après tout, il aura un regard objectif sur la situation et pourra vous donner des outils pour gérer les disputes et améliorer la relation.