Les grands-parents sont-ils de plus en plus égoïstes ?

Il y a une nouvelle génération de grands-parents qui ne sont pas toujours ravis de garder leurs petits-enfants. Ils les adorent, mais de loin et pas trop longtemps. Benjamin Muller vous éclaire dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Avec la grande grève de l’Éducation nationale ce jeudi 1ᵉʳ février, certains parents emploient le système D : les grands-parents. Pourtant, la nouvelle génération de grands-parents, c’est un mix entre Mamie Gâteau, qui n’attendait que ça de garder vos enfants, et Tatie Danielle qui n’en veut pas. Aujourd’hui, les grands-parents semblent se situer au milieu : « J’aime mes petits-enfants, mais de loin, et pas trop longtemps ». Benjamin Muller vous éclaire dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Une génération « Chicouf »

Selon un sondage d’OpinionWay pour Belambra, 67 % des « papis » et « mamies » estiment qu’il vaut mieux avoir ses petits-enfants… en photo plutôt qu’en vrai. Soucieux et interloqué, notre chroniqueur Benjamin Muller est parti à la rencontre des grands-parents bordelais, savoir ce qu’ils en pensaient. Et certains assument ne pas vouloir ou pouvoir s’occuper de leurs petits-enfants. Problèmes de santé, manque d’énergie, manque d’envie… Les raisons sont diverses, mais les anciens d’aujourd’hui ne s’en cachent plus.

Des grands-parents que l’on pourrait même appeler « Chicouf » pour « Chic ! Ils arrivent » et « Ouf ! Ils repartent ». Cette nouvelle génération pose en réalité ses limites. Ce ne sont plus des nounous 5 étoiles, ils ont leur vie, leur passion, leurs centres d’intérêts. Alors leur demander de passer chercher vos enfants tous les jours à 16 heures… Ce sera très certainement un « non » assez catégorique.

N’ont-ils pas raison de refuser ouvertement vos enfants ?

Mais les grands-parents ne sont pas les seuls à devoir se remettre en question. Les parents aussi ! Vous avez probablement la fâcheuse tendance à vouloir imposer à vos parents votre manière d’élever vos enfants. Dans l’absolu, rien de grave. Mais lorsque les grands-parents font office de garderie pour quelques heures, leur imposer de ne pas mettre vos enfants devant la télévision, de leur faire manger des légumes bio uniquement, pas de bonbon, pas de chocolat… Papi et mamie risquent d’être quelque peu frustrés et décider de ne plus garder ce qui devrait être leurs petits protégés.

Il y a encore une génération de cela, si les grands-parents avaient refusé de garder vos enfants, cela aurait été mal vu. Aujourd’hui, sans complexe, ils l’assument. Mais finalement, n’ont-ils pas raison de refuser ouvertement ce service, qui est tout de même une énorme responsabilité ? Avec l’espérance de vie qui augmente et la 4ᵉ génération qui s’installe peu à peu, Papi et mamie ont tout intérêt à vouloir profiter de leur vie, seuls ou à deux.