Grossesse tardive : les Françaises ont des enfants plus tard (et c’est pour de bonnes raisons)

Aujourd'hui, 5 % des futures mères sont âgées de plus de 40 ans. Le taux de fécondité des femmes entre 40 et 50 ans a été multiplié par trois depuis les années 80. Dans Bonjour ! La Matinale, Benjamin Muller nous explique quelles sont les raisons qui poussent les femmes à avoir des enfants plus tard !

Quel est le point commun entre Adriana Karembeu, Halle Berry, Virginie Efira, Naomi Campbell ? Toutes ces femmes ont été mères pour la première fois après quarante ans. Il s’agit d’une situation de plus en plus courante, même dans l'Hexagone. En France, 5 % des futures mères sont âgées de plus de quarante ans. D’après l’Insee, la fécondité dite "tardive" n’a jamais été aussi haut depuis 1976 puisqu’il a été multiplié par trois en trois ans. Comment expliquer ce phénomène ? Élément de réponse avec Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Autant de grossesses tardives que de profils

Si d’une part, il y a des femmes qui tombent naturellement enceinte à plus de quarante ans, d’autres femmes se tournent vers la PMA, FIV, avec dons ou non d’ovocytes. En France, la loi fixe une limite pour la PMA. Cette dernière est possible jusqu’à 45 ans, au-delà, c’est interdit.

Raphaëlle Buhot Delauney, sage-femme à la Pitié Salpêtrière, explique qu’il y a autant de grossesses tardives que de profils. "Il y a celles qui doivent faire face à une infertilité qui les conduit à avoir un parcours pour avoir un enfant qui est beaucoup plus long et semé d’embûches. Il y a aussi celles qui choisissent". Parmi les motivations pour reculer l’âge de son premier enfant, il y a d’abord l’évolution du statut des femmes, l’allongement des études ou encore le besoin de trouver une stabilité professionnelle.

S’il est tout à fait possible de tomber enceinte après 40 ans, il faut savoir qu’au-delà de 45 ans, la femme entre dans une période où la grossesse est considérée à risque. D’ailleurs, les gynécologues ne sont pas friands des grossesses tardives, car les risques de fausses couches sont beaucoup plus importants. En effet, s’il est de 12 % à 25 ans, il passe à 50 % à 42 ans. Des complications peuvent également survenir pour la mère (hypertension artérielle gravidique, diabète gestationnel) mais aussi pour l’enfant (malformations congénitales, anomalies chromosomiques...).

Les avantages d’être maman à plus de 40 ans ?

À 25 ans, les femmes entrent tout juste dans l’âge adulte. À 40 ans, elles ont beaucoup plus vécu, elles s’assument et ont beaucoup plus confiance en elles. Par ailleurs, avec l’âge, le regard des autres et leur jugement importent moins.

Sophie, 43 ans, est mère d’un premier enfant et elle est enceinte de son deuxième. La téléspectatrice de Bonjour ! La Matinale TF1 confirme : "Cela a des bons côtés, car on a plus confiance en soi, je fais moins attention à ce que les gens pourraient me dire ou sur les réflexions que l’on pourrait me faire sur l’éducation de mes fils". La maternité tardive est donc vécue de manière plus détendue… En revanche, s’il y a une chose qui ne change pas, avoir un bébé à 25 ans ou à 40 ans, c’est dire adieu à ses nuits et à son sommeil.