L'argent et la vie de couple font-ils bon ménage ?

La gestion de l'argent au sein du couple est un sujet extrêmement délicat. 85 % des couples avec des enfants ont un compte commun. Maud Descamps s'attaque aux idées reçues dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Parmi les sujets importants, mais délicats dans les couples, il y a l’argent. Une mauvaise gestion peut vite tourner en dispute. Maud Descamps s’intéresse à la répartition des finances et les sources de discorde entre les partenaires dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les stéréotypes ont la dent dure

Si beaucoup de couples décident d’ouvrir un compte joint pour les dépenses liées à la vie quotidienne, chacun possède également un compte courant. Et, ce sont les femmes qui économisent plus. En effet, elles ont en moyenne 500 euros de plus que les hommes sur leur compte, d’après le baromètre Helios. En revanche, ce sont les hommes qui dépensent plus, chaque mois. Ils déboursent 250 euros de plus que mesdames par an. Selon le baromètre, les hommes dépensent plus pour leurs voitures ou les sorties au restaurant, quant aux femmes, elles dépensent plus pour le shopping, le foyer et les dépenses de santé.

L’argent, sujet sensible pour les couples

C’est l’un des sujets qui causent le plus de tension entre les couples, avec les enfants et la belle-famille. Le CRÉDOC révèle d’ailleurs que les enfants jouent un rôle dans l’ouverture d’un compte commun. En effet, 51 % des couples sans enfants ont un compte joint et 85 % des couples avec des enfants ont un compte commun. L’explication ? C’est surtout pour des raisons pratiques, pour partager les dépenses liées aux foyers. Par ailleurs, les femmes gagnent en moyenne 15 % de moins que les hommes dans le secteur privé et c’est aussi une source de désaccord. En effet, chaque partenaire a tendance à verser la même somme sur le compte joint au lieu de verser une somme au prorata de son salaire. Et, ce sont les femmes qui sont lésées.

Les conseils pour une gestion harmonieuse

La clé reste encore et toujours la communication. Parler d’argent reste la solution et parler souvent. Avant de se lancer dans un projet, partir en vacances, louer ou acheter un appartement ou une maison, il est préférable de se poser pour en discuter et établir un budget en fonction des objectifs commun. Il est aussi conseillé de ne pas mélanger le budget du couple et l’argent de chacun des partenaires, on évite de mettre tous ses revenus sur un compte bancaire unique, car dès lors que survient un désaccord sur la gestion des finances, le drame n’est pas loin. En revanche, ce compte joint est très utile pour les dépenses liées au loyer, facture ou éducation des enfants. On instaure une répartition égale des dépenses et chaque partenaire alimente le compte joint à parts égales. Enfin, on évite d’aborder les sujets qui fâchent, comme les questions d’héritage et de successions. Surtout, en ce jour de Saint-Valentin !