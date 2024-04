Louer des jouets pour ses enfants : bonne ou mauvaise idée ?

Pourquoi ne pas louer les affaires qu'utilisent vos enfants ? C'est une offre qui se développe. Désormais, en plus des poussettes par exemple, vous pouvez louer la déco pour leur chambre, les jouets et les vêtements. Les précisions de Léa Kebdani dans Bonjour ! La Matinale TF1

On aime nos enfants, mais le souci, c'est qu'ils grandissent très vite. Et sans leurs jouets et leurs vêtements ! De fait, le placard déborde souvent de pulls et pantalons trop petits, dont on peine à se séparer. De même pour le coffre à jouets, qui se fait de plus en plus petit avec les années qui ont défilé, mais qui est aujourd’hui inutilisé. Alors pourquoi ne pas louer ce genre d’affaires, au même titre que les poussettes et les sièges auto ? Ce genre d’offres se développe de plus en plus. Désormais, vous pouvez même louer de la décoration pour la chambre de vos enfants ou les jeux d’été (seau, pelle, etc.). Les précisions de Léa Kebdani dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Une aubaine pour les grands-parents

Ce business a commencé par de nombreuses petites entreprises postées un peu partout en France, comme à Bordeaux ou à Vannes. Aujourd’hui, des sites ont carrément ouvert pour se laisser tenter par ce concept. Par exemple, une arche en bois pour enfant, proposée à 60 euros à l’achat dans le commerce, est louée pour deux euros par jour seulement sur Kids & Co. Pour autant, n’hésitez pas à estimer le temps d’utilisation de l’objet à l’avance, car louer tous ces jouets peut vite vous coûter cher. En effet, l’arche, louée deux euros par jour, vous coûtera 360 euros si vous la gardez six mois, soit six fois plus cher que son prix d’achat.

En revanche, ce business est une excellente solution pour les grands-parents qui ne gardent leurs petits-enfants que ponctuellement. Sinon, vous pouvez opter pour une des formules d’abonnement proposées, comme l’a fait Marion Lhonneur, une adepte de la pratique. Pour quinze euros mensuels, son enfant reçoit cinq jeux différents tous les mois. "Ça nous offre un gain de place énorme puisque l’on ne stocke pas de jeux, et ça offre une diversité de jeux incroyable à mon fils", témoigne-t-elle.

Privilégiez les jouets en bois pour éviter de les abîmer

Cette pratique fonctionne aussi pour les vêtements : en moyenne, on consacre 250 euros de notre budget annuel pour habiller nos enfants. Et la tendance marche bien ! À tel point que les grandes enseignes s’y mettent aussi : Petit Bateau, Du Pareil Au Même, Kiabi… En 2023, ce dernier magasin a d’ailleurs lancé une expérimentation auprès de 300 clients et compte bien étendre son offre cette année. Mais comment faire si notre enfant a un vrai coup de cœur pour le vêtement loué ? "Les parents peuvent acheter l’habit à un prix préférentiel si jamais ils souhaitent absolument le garder, avec une réduction entre 50 et 70%", informe Oriane Mordret, directrice marketing de l’enseigne Sergent Major.

Si vous craignez que votre enfant ne détériore le jouet loué, vous pouvez vous tourner vers des jouets en bois, plus difficile à abîmer. Aussi, notez que nous entrons dans la période des brocantes et vide-greniers : dénicher des vêtements et objets pour un ou deux euros reste plus que rentable au vu de leur durée de vie !