Quelle est la bonne attitude à avoir pour s’entendre avec la belle-famille ?

On entend partout dire que les relations sont compliquées au sein de la famille britannique. Mais quelle relation peut-on entretenir avec ses beaux-parents ? Benjamin Muller nous dit tout dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Un mariage, c’est l’union de deux personnes, mais pas seulement. C’est aussi l’union entre deux familles. Parce que lorsqu’on choisit l’homme ou la femme de sa vie, la belle-famille fait partie du package complet et il faut composer avec. Et, l’entente avec les beaux-parents peut s’avérer difficile. Meghan Markle, par exemple, ne pourra pas dire le contraire. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Benjamin Muller décrypte les relations parfois houleuses avec belle-maman et beau-papa !

L’enfer, c’est… La belle-famille ?

À peine 1 Français sur 10 aime passer les fêtes dans sa belle-famille. C’est ce que révèle une enquête OpinionWay pour le site ELLE.fr. Chacun ses tips, pour celles et ceux qui "subissent" ces repas : éviter les sujets de discorde et rester diplomate. Parmi les motifs de désaccord avec la belle-famille, on retrouve la différence de milieu social, la différence de religion et les divergences politiques, bref les sujets sensibles de société qui peuvent enflammer n’importe quelle discussion, et pas uniquement avec beau-papa. Mais souvent, la goutte d’eau qui fait déborder le vase, ce sont les petites phrases qui jugent le mode de vie. D’après plusieurs études, les tensions et les conflits avec la belle-famille sont plus fréquents chez les couples avec enfants.

Comment s’entendre avec la belle-famille ?

Comme pour résoudre tout conflit, la clé reste la communication. Il ne faut pas hésiter à parler avec son conjoint ou sa conjointe des problèmes rencontrés avec la belle-famille, surtout si elle ou il ne s’est pas rendu compte des tensions. Il ou elle fera office de tampon ou de "casque-bleu", apaisera les tensions ou arrondira les angles. Si la communication est difficile avec la belle-mère, il faut se rappeler que personne ne nous oblige à en faire notre nouvelle meilleure amie et encore moins à l’inclure dans toutes vos activités et dans toutes vos discussions. On évite les sujets fâcheux, on prend de la distance. On cherche à comprendre les beaux-parents, à se rapprocher, mais pas question de les inviter chaque week-end à la maison. L’important est de se fixer des limites et à trouver un équilibre, une juste mesure ! Enfin, il faut abandonner l’idée de plaire à tout prix à ses beaux-parents, parce que ça, c’est peine perdue.