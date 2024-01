VIDÉO - Réduire le temps d'écran, la bonne résolution à prendre en famille

Plutôt que de se promettre d'aller davantage au sport, de manger moins gras, de boire moins, et si on prenait une vraie belle résolution en famille ? Limiter enfin le temps d'écran, pour tout le monde. Benjamin Muller nous explique pourquoi s'il n'y a qu'une seule bonne résolution à prendre cette année, c'est celle-là.

Et si c'était LA bonne résolution de l'année ? Alors que les Français et leurs enfants passent de plus en plus de temps derrière leurs écrans, les appels se multiplient pour limiter notre exposition à nos smartphones, ordinateurs et plateformes de streaming. En ce début d'année 2024, réduire le temps d'écran pour toute la famille pourrait être la meilleure des bonnes résolutions.

