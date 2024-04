Voyager avec des enfants : comment rendre le trajet moins pénible ?

Prendre le train avec les enfants peut parfois s'avérer pénible. Pour voyager tranquillement, il faut savoir anticiper et apprendre à lâcher-prise. Découvrez les astuces de Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1 pour un voyage apaisé.

Les vacances de printemps commencent ce vendredi 5 avril pour la zone C. Pour certains Français, les vacances sont synonymes de voyage avec les enfants. Et, on le sait, les trajets en train en compagnie de ces petites terreurs peuvent être un calvaire pour les autres passagers, mais aussi l’équivalent de l’enfer de Dante pour les parents. Benjamin Muller nous donne quelques conseils pour un voyage apaisé avec ses propres enfants dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Faire le deuil du voyage apaisé

Un enfant qui crie, qui court, qui pleure, qui s’agite dans le train (surtout si le trajet est très long) c’est pénible. Pour les autres usagers, mais davantage pour les parents. Aussi, la clé pour éviter de transformer le wagon en antichambre des Enfers, c’est anticiper. On prépare donc des snacks, des quoi lire, dessiner et colorier, afin de pouvoir occuper le plus possible vos adorables petites têtes blondes. De cette manière, vos enfants pourront laisser libre cours à leur imagination et faire laisser parler leur âme d’artiste. Par la même occasion, ils pourront développer leurs compétences.

N’hésitez pas à leur lire des histoires et leur faire écouter des podcasts destinés à leur âge, avec un casque, afin de ne pas déranger tout le wagon. On sait que les enfants ont besoin de bouger, vous pouvez donc vous promener avec eux dans les voitures et même discuter avec les autres voyageurs, notamment s’ils sont propriétaires d’un animal de compagnie. N’oubliez pas de l’heure de la sieste. Certes, faire dormir un enfant dans le train n’est pas toujours une partie de plaisir, c’est la raison pour laquelle, il vous faut vous équiper : apporter son doudou ou sa couverture préférée afin de faciliter son sommeil. Tranquillité assurée. Évidemment, cela ne dure pas très longtemps, d’où le deuxième conseil de Benjamin Muller : faire le deuil du voyage apaisé, "l’accepter, c’est 50 % du trajet qui se passe mieux".

Faire preuve d’autorité

La SNCF a mis en place des "carrées familles" dans ses trains pour rendre les voyages avec les enfants un peu moins pénible pour les parents. Cependant, la France est à la traine, en comparaison avec les pays du Nord, par exemple. En Norvège et en Finlande, les compagnies ferroviaires ont prévu des espaces de jeu pour occuper les enfants pendant le trajet et faire régner la paix et la sérénité dans les autres wagons !