C’est la rentrée, mon école a verdi

"Il y a plus le grand toboggan, il y a de nouvelles couleurs !", s’exclame un petit garçon. De nouveaux jeux tout en bois, une cour de récréation végétalisée. Voilà comment donner le sourire à 300 élèves un jour de rentrée. "Avant, on avait du goudron partout, là ça fait des endroits où on peut se faire moins mal quand on tombe", avoue une élève.