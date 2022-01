Ces enfants qui grandissent au pensionnat

Près d'un millier d'enfants de mariniers, de forains doivent quitter leur foyer pour être scolarisés. Ils rejoignent des internats publics créés spécialement pour eux à la fin des années 50. Il en existe huit en France, comme celui de Saint-Mammès en Seine-et-Marne. Il accueille 63 enfants de la maternelle à la troisième. Au fil du temps, l'internat s'est aussi ouvert aux enfants en difficulté scolaire. Ils vivent séparés de leurs parents et acceptent leur absence. Et les plus petits apprennent à grandir vite.