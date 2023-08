Comment partager équitablement les vacances entre parents divorcés ? Le 20H vous répond

Comment partager équitablement les vacances entre parents divorcés ?

Alors déjà, c’est important de rappeler que la garde alternée pendant les vacances d’été n’a rien à voir avec les règles fixées pour le reste de l’année. Le plus souvent, le jugement ou la convention de divorce attribue à chacun des parents la garde des enfants le mois de juillet ou le mois d’août, une année sur deux. Par exemple : années paires, juillet pour Madame, et impaires, ce sera Monsieur. Et si les enfants sont encore en bas âge, alors en alternance par période de 15 jours.

Que se passe-t-il si l'un des deux parents ne peut pas prendre ses enfants pendant les vacances ?

Dans ce cas-là, le parent qui ne peut pas prendre l’enfant assume généralement les dépenses que l’autre parent devra prendre en charge, comme une colonie de vacances, par exemple. Mais ce n’est pas obligatoire. En revanche, s’il ne paye pas et que cette situation est récurrente, alors le parent lésé peut demander une révision de la pension alimentaire au juge des Affaires familiales. Et il y a de grandes chances que sa demande aboutisse !