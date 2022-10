Congé paternité : ce qu'il a changé pour vous

Faites comme nous, allez au parc ! Promenez-vous ! Vous allez forcément les voir : des papas avec leurs très jeunes enfants, comme Raphaël et Omar, à peine sortis de leurs congés de paternité respectifs. Pour rappel, pendant plus d'un demi-siècle, seuls trois jours étaient accordés au père, à la naissance. Jusqu'en 2002, onze jours de plus leur sont donnés. Depuis 2021, c'est 28 jours, presque un mois.