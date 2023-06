VIDÉO - Jours fériés : les bonnes et les mauvaises surprises de l'an prochain

Première bonne nouvelle : quatre jours fériés tomberont un lundi, à commencer par Noël et le Nouvel An, tandis que Pâques sera un 1er avril et la Pentecôte le 20 mai.

Mais une semaine est à ne surtout pas rater : entre les week-ends du 4 et 5 et du 11 et 12 mai, les 8 et 9 sont fériés. En posant trois jours de congés, il est donc possible d'obtenir neuf jours de vacances. "Ça vaut le coup, dès demain, je m'y mets", lance un passant dans le reportage de TF1 en tête de cet article, quand une autre abonde : "On pose moins de jours, c'est toujours avantageux".