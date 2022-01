VIDÉO - Enseignante à la retraite, Claudine reprend du service

Pour Claudine Navel, professeure des écoles retraitée, les grasses matinées ont été de courte durée. À 62 ans et après seulement quatre mois de retraite, l'Inspection académique appelle Claudine début janvier pour un remplacement dans une école maternelle. C'est une situation exceptionnelle liée aux très nombreuses absences générées par le Covid. Accepter était une évidence. "C'est rendre service. C'est être utile et ça me semblait quand même essentiel", lance-t-elle.