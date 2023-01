Crémant, Prosecco, Blanquette... par quoi peut-on remplacer le champagne au Jour de l'An ?

C'est quoi ? Le muscat de Noël est produit à l'origine par les vignerons du Roussillon et du Languedoc. De manière générale, le muscat est aussi utilisé pour la clairette de Die qui, comme la blanquette de Limoux méthode ancestrale, ne titre qu’entre 6 et 8° d’alcool.

Le muscat, c'est tendance ? Il m’arrive de mettre du moscato d’Asti, mais je lui préfère notre belle clairette de Die, plus élégante, pendant les mariages et ça marche sur tout le monde. Même les mamies en raffolent ! C’est un vin sucré mais les bulles très fines offrent une bonne vitalité. Et leur degré d'alcool à 5/6° les rendent plus digestes.. Contrairement à ce que l’on dit souvent, on ne le sert pas en entrée mais en dessert."