Brigitte Macron favorable au port de l'uniforme à l'école

Brigitte Macron se prononce "pour le port de l'uniforme à l'école". Dans un entretien publié mercredi par Le Parisien, l'épouse du président Emmanuel Macron s'est prononcée sur ce sujet très controversé, en mettant en avant son expérience personnelle.

"J'ai porté l'uniforme comme élève : 15 ans de jupette bleu marine, pull bleu marine. Et je l'ai bien vécu. Cela gomme les différences, on gagne du temps – c'est chronophage de choisir comment s'habiller le matin - et de l'argent – par rapport aux marques", justifie la première dame. Avant de préciser : "Je suis pour le port de l'uniforme à l’école, mais avec une tenue simple et pas tristoune".