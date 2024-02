Y a-t-il vraiment "un enseignant devant chaque classe" comme l'a promis Emmanuel Macron ?

Le 24 juillet 2023, Emmanuel Macron a promis qu'il y aurait "un professeur devant chaque classe à la rentrée" 2023-2024. Si on en croit les parents d'élèves que nous avons rencontrés, la promesse du président de la République est loin d'avoir été tenue.

Depuis la rentrée de septembre, l'emploi du temps d'Emilie Allek Baudoin, élève de sixième, est quotidiennement un casse-tête. Beaucoup de ses cours sont annulés, mais surtout, son professeur de français est absent depuis le mois d'octobre et n'a jamais été remplacé. "On est conscient qu'on prend du retard. J'aimerais avoir des cours de français", nous confie l'élève de 6ᵉ. "Nous n'avons pas de solutions. Il n'a pas de cours de français aujourd'hui ! C'est un grand problème", déplore sa maman à notre micro.

Avec une cinquantaine d'autres parents d'élèves du collège, ils ont envoyé un courrier au rectorat pour défaillance du service public. Pour l'instant, il est resté sans réponse.

Près de 40.000 heures perdues

Ils sont loin d'être les seuls. La FCPE a mis en place un site qui recueille les témoignages des parents et décompte les horaires de cours manqués. Près de 40.000 heures de cours ont été perdues depuis septembre. En tête des départements les plus touchés, les Alpes-Maritimes, et surtout le Val-de-Marne.

Dans un collège de Cachan, deux professeurs de français et de mathématiques sont en arrêt depuis plus de deux mois et n'ont pas pu être remplacés. "Il semblerait qu'il n'y est pas de vivier de professeurs remplaçant", dénonce un parent d'élève. Pourtant, la loi impose le remplacement d'un professeur après 15 jours d'absence.

C'est qu'essaie de faire respecter, Me Joyce Pitcher, avocate spécialisée. "On constate qu'une semaine après la saisie du tribunal administratif, le professeur est remplacé et l'État est condamné à payer les frais de justice", nous explique-t-elle. Elle suit aujourd'hui plus de 250 dossiers. Un chiffre qui ne fait qu'augmenter.