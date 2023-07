Découvrez le calendrier des vacances scolaires 2023-2024

La rentrée scolaire est dans un peu plus d'un mois, le 4 septembre, et le ministère de l'Éducation nationale a mis en ligne le calendrier des vacances scolaires pour l'année à venir. Pour rappel, les trois zones sont les suivantes : la zone A regroupe les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. La zone B, celles d'Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg. Et la zone C, celles de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.