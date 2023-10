VIDÉO - Enfants : le défi du sans écran

Alors un conseil pour ceux que ça tenterait : "prendre le temps dès le début et ça deviendrait une habitude pour les enfants et les parents", conseille la mère de famille. Donc, éviter télé, tablette ou autre avant six ans ne semble pas si contraignant. Mais quand l'enfant est en primaire, le challenge se révèle plus difficile. Le choix d'une mère de trois garçons est clair. Il faut mettre des règles et également résister aux sollicitations extérieures.

Des parents qui ont retiré tout écran à leurs enfants avant trois ans ne sont pas si nombreux. Beaucoup essaient de limiter le temps d'exposition ou de contrôler le contenu. Comme on peut, c'est l'argument principal des parents qui sont parfois débordés. Mais attention, l'addiction s'installe très rapidement chez les tout-petits. "On a conscience que c'est très addictif, pas adapté à leurs âges, mais on essaie aussi de vivre avec notre temps et ce qu'ils ont autour d'eux, donc on fait comme on peut", admet un père de deux enfants.