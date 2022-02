Est-il vrai que "30% des élèves ne savent pas correctement lire et écrire" quand ils arrivent en 6ᵉ, comme l'affirme Eric Zemmour ?

C'est le "cœur" de ses propositions pour l'éducation. Invité de l'émission "Mission convaincre", Eric Zemmour a vivement critiqué l'"effondrement du niveau scolaire du pays". Seule solution à ses yeux pour mettre fin au problème, abandonner le "collègue unique". Car ce système, il le décrit comme la "mère de toutes les causes" de la baisse du niveau dans les écoles, avec de "bons élèves qui ont moins progressé qu'ils n'auraient pu" et plus de mauvais élèves qui "n'ont pas réussi à progresser". Preuve selon lui cette tendance, désormais, "30% des élèves ne savent pas correctement lire et écrire quand ils arrivent en 6ᵉ ". Qu'en est-il réellement ?