Argent de poche : dans quelles régions les parents donnent-ils le plus (et le moins) ?

Les adolescents corses sont ainsi les plus gâtés en France métropolitaine, puisqu'ils reçoivent en moyenne 50 euros par mois. Vient ensuite la Provence-Alpes-Côte-d'Azur, où les parents distribuent en moyenne 37 euros par enfant. Les 10-17 ans d'Ile-de-France et de Bourgogne-Franche-Comté reçoivent, eux, 35 euros.

Suivent ensuite l'Auvergne-Rhône-Alpes, où les jeunes reçoivent en moyenne 33 euros, le Grand Est, les Hauts-de-France, où le montant moyen est de 31 euros et la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, où les adolescents ont en moyenne 30 euros d'argent de poche.

Le classement se termine par le Centre-Val de Loire et le Pays de la Loire, où les parents donnent en moyenne 29 euros. Les jeunes Bretons et Normands sont ceux qui reçoivent le moins, avec 28 euros d'argent de poche en moyenne, soit une augmentation malgré tout de sept eurospar rapport à un baromètre similaire datant de l'année dernière. Un montant qui étonne ou amuse dans les rues de Caen, dans le Calvados, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Pour ce qui nous concerne, on essaie d'être un petit peu plus généreux", assure un père de famille, "assez surpris de la moyenne" des dons des parents dans sa région.