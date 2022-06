Étudiants en médecine dès le lycée ?

Enzo et Chiara font partie d'un projet pilote du lycée de Saint-Céré (Lot). Il s'agit d'une option santé choisie par 19 élèves de première et terminale qui les préparent à la première année de médecine. Pour trois heures par semaine : chimie, sciences de la vie, méthodologie adaptée au cours de médecine. Et cela marche tellement bien, que l'option santé a suscité des vocations.