Étudiants : pourquoi ils boudent la politique ?

Ils viennent de sortir de partielles, ces examens de science politique en l'occurrence. Cela les passionne, mais ils portent un regard sévère sur ce que les candidats aux Législatives ont à leur proposer. L'écologie est à leurs yeux, oubliée. Et si on pensait trouver des étudiants plus studieux à la bibliothèque universitaire, ces antres du savoir ont bien changé.