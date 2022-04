Faute de sages-femmes, on ne peut plus accoucher dans la seule maternité de la Nièvre

La maternité de l'hôpital de Nevers est la dernière du département qui en a déjà perdu trois autres en dix ans. Tout reposait donc jusqu'ici sur quelques femmes. Cela fait six mois qu'elles sonnent l'alerte. "On en peut plus. On ne voit plus de solution à notre situation", lance Chloé Moreux, sage-femme au centre hospitalier de Nevers. Elles étaient 25 il y a un an et quatorze aujourd'hui, toutes en arrêt maladie depuis vendredi. Certaines sont en burn-out.