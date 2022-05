Fête des mères à l’école : les cadeaux sont prêts

Dans cette classe de CP, la fête des mères est un événement incontournable. Il se prépare avec la plus grande attention. Ces enfants confectionnent un porte-clé et un bijou. Mais chut, cela reste un secret. Même implication chez les élèves de CM2. Fiers de leur maman, ils veulent lui dire "merci" tout simplement : "une maman, c'est une personne qui est là pour nous, qui nous aide quand on a des difficultés et qui nous aime surtout" ; "moi j'aime beaucoup ma maman et j'essaye de faire le meilleur pour elle" ; "je veux la remercier de m'avoir mis au monde".