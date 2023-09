Prime de pouvoir d'achat, harcèlement, remplacements d'enseignants... Les annonces de Gabriel Attal sur TF1

L'objectif est donc de faire perdurer le plus longtemps possible les élèves dans les salles de cours au lycée, mais aussi au collège. En effet, en plus du baccalauréat, le ministre a aussi précisé que les dates du brevet des collèges, seraient, dans la même optique, positionnées le 1ᵉʳ et le 2 juillet. "Jusqu'au dernier jour de juin, les collégiens seront en classe", a ainsi promis Gabriel Attal. Une mesure qui s'inscrit de manière plus générale dans la volonté de "reconquête du mois de juin" voulue à l'école par le gouvernement.