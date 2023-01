Toulouse-Lautrec : le lycée des élèves extraordinaires

L'emploi du temps des élèves est aménagé. Augustin profite de ces moments de pause pour venir renforcer ses jambes devenues fragiles après une opération. S'il allait dans une école normale, sa rééducation serait très ralentie. Une équipe aux petits soins pour que ces enfants réussissent, comme les autres.

"On arrive toujours à avancer, pas forcément au même rythme que les structures classiques. Mais on arrive à avancer. Nous avons quand même 100 % de réussite au bac. Ça veut dire que ça fonctionne", indique Mariem Dhaoui, proviseure adjointe. Et ça fonctionne aussi même sur la piste. À la fin, c'est tous ensemble qu'ils gagnent.