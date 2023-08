Face à l'inflation, deux tiers des parents vont "restreindre" leur budget pour la rentrée scolaire

Une rentrée scolaire sous la pression de l'inflation. À quelques jours du retour des élèves en classe, une étude vient éclairer encore davantage à quel point les préparatifs de la nouvelle année scolaire sont perturbés par l'explosion des prix. Selon un sondage réalisé par l'institut CSA pour la société de crédits Cofidis, près des deux tiers (65%) des parents vont "se restreindre pour les dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants cette année".

"Ces résultats nous confirment bien que l’inflation touche l’ensemble des postes de dépenses, même ceux dédiés à l’instruction des enfants", éclaire Mathieu Escarpit, directeur marketing de Cofidis France dans le communiqué dévoilant les résultats de cette enquête d'opinions* menée en juin dernier. "Les parents et particulièrement les jeunes parents, choisissent de se restreindre pour en limiter les coûts", ajoute Mathieu Escarpit. En effet, la tendance est encore plus forte chez les parents âgés de 25 à 34 ans. 79% d'entre eux ont ainsi prévu de restreindre les dépenses liées à la scolarité de leur(s) enfant(s).

Dans le détail, la première variable d'ajustement sera celle de l'habillement pour 59% des sondés ayant prévu de se restreindre. Une tendance en hausse de deux points par rapport à la même étude datant de 2022, pointe l'institut de sondage. Viennent ensuite les articles de sport (pour 40% des sondés), puis les inscriptions aux activités extra-scolaires (37%) ou bien encore les fournitures scolaires (37% également).

Plus inquiétant, un parent sur cinq confronté à cette situation de "réduction de coûts" entend rogner sur les dépenses liées à l'achat des livres et des manuels scolaires nécessaires à son (ou ses) enfant(s). En un an, ce point précis augmente de 7 points. Enfin, 13% des parents ont prévu de réduire les dépenses en renonçant (au moins en partie) à l'inscription à la cantine.