"Ça nous rassure" : deux vigiles surveillent les écoles de cette petite commune des Alpes-Maritimes

L'insécurité dans les petites villes fait monter l'inquiétude dans les villages. Dans une commune de l'arrière-pays niçois, le maire a récemment recruté deux agents de sécurité. Un investissement important, mais qui rassure les habitants.

Blausasc, 1670 habitants, est une petite commune paisible de l'arrière-pays niçois. Depuis deux mois, deux vigiles surveillent toute la journée les écoles primaires et maternelles. "Je suis ici du lundi au vendredi. Je travaille de 7h30 à 18h30", explique l'un d'eux dans la vidéo en tête de cet article. Ces agents de sécurité ne sont pas armés.

Une présence essentiellement dissuasive

Sous couvert d'anonymat, l'un d'eux a accepté de parler devant notre caméra de son travail, jusqu'ici plutôt tranquille. "C'est vérifier, c'est surveiller, la fonction principale. Alors ici, je trouve que ça va pour le moment", explique-t-il. Leur présence, globalement, a été bien accueillie par les parents d'élèves. "Je trouve ça bien qu'il y ait plus de sécurité au niveau des écoles", estime une mère de famille. "Ça nous rassure. Et puis, je pense qu'il vaut mieux être prévoyant", ajoute une autre. Même si certains se montrent un peu plus dubitatifs.

Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des attaques au couteau. L'insécurité, elle n'arrive pas si la sécurité est importante Michel Lottier, maire (LR) de Blausasc

C'est le maire du village, Michel Lottier (LR), retraité de la police monégasque, qui a souhaité recruter ces vigiles. "On est un village très tranquille et nous voulons le rester", explique-t-il. L'édile se dit particulièrement marqué par l'attaque au couteau de Crépol et l'attentat au lycée d'Arras. "Un délinquant, il était surtout en ville. Puis maintenant, il est de partout. Il vient dans l'arrière-pays. On ne comprend pas. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des attaques au couteau. L'insécurité, elle n'arrive pas si la sécurité est importante", soutient le maire.

Le coût pour la municipalité s'élève à 250 euros par enfant pour toute l'année scolaire. Le dispositif n'a pas vocation à être prolongé ensuite. Le maire veut faire installer des caméras de vidéosurveillance dans son village et recruter une deuxième garde champêtre. Il sera dédié à la surveillance des écoles.