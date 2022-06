La rentrée plus chère : on a comparé le prix des fournitures par rapport à l’an dernier

La liste des fournitures n'a pas changé, mais les prix, oui. En un an, certains articles comme cette ardoise ont pris six centimes d'euros et cela pèse dans le budget des fournitures scolaires. Quelques centimes d'euros en plus qui font une différence. Ce célèbre stylo quatre couleurs a, lui aussi, augmenté de cinq centimes et parfois, il faut faire des choix. "La question du prix de l'agenda se pose entre trois euros et treize euros", "Les agendas l'année dernière, c'était peut-être un euro moins cher ceux que j'avais pris pour mon fils et là, je ne peux plus me le permettre", lancent ces clientes. Pour les consommateurs, tous les moyens sont bons pour économiser quelques euros.