VIDÉO - L'ENS Lyon perd les copies d'une épreuve, les 4400 candidats doivent la repasser

Sur Twitter, de nombreux candidats dénoncent cette situation, pointant par exemple "un sacré irrespect pour les élèves et les professeurs". Dans une lettre ouverte, partagée par des élèves sur les réseaux sociaux, ceux-ci font part de leur "surprise et incompréhension", dénonçant l'organisation du concours de cette année, dont l'épreuve de géographie avait déjà été perturbée et reportée de dix jours "en raison de la divulgation par erreur du sujet d'épreuve de commentaire de carte géographique dans un centre d'écrit", avait indiqué l'école en avril.

"Alors qu'il se déroule normalement en 6 jours très denses, nous permettant de nous projeter ensuite sur les révisions pour les oraux, nous aurons eu 1 mois d'épreuves, de rebondissements, accrochés aux boîtes mails pour tenter d'avoir quelques informations et explications sur le cadre des nouvelles épreuves déplacées", écrivent les signataires. Ils pointent des "graves défauts de fonctionnement", qui ont de "grosses conséquences mentales et financières".