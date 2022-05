Les cantines scolaires bientôt plus chères

Au menu de la cantine ce mercredi, il y a des frites, du steak haché à la sauce tomate, de la carotte râpée en entrée et du yaourt en dessert. Les enfants ont le sourire. Cela coûte 3,80 euros pour les maternelles, 4,05 euros pour les grands. Jusque-là, tout va bien. Plus des deux tiers des enfants mangent à la cantine. Cette dernière est essentielle, mais sensible à l’inflation. Le prestataire cuisine à plus de 100 kilomètres, et tout augmente. La mairie a dû revoir ses tarifs, et ce sera 26 centimes de plus à la rentrée. Les parents serrent les dents.