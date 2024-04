Le site de Parcoursup "momentanément indisponible", la date limite de validation des vœux repoussée à jeudi soir

Ce mercredi soir, le site d'orientation post-bac Parcoursup est tombé en panne. La fin de la confirmation des vœux d'orientation post-bac était prévue à minuit ce mercredi soir. Celle-ci a donc été repoussée à jeudi, 22 heures.

Le bug qui tombe au plus mauvais moment pour les élèves de terminale. Ce mercredi soir, à quelques minutes de la date limite de confirmation des vœux d'orientation post-bac, planifiée à minuit, le site Parcoursup est tombé en panne et de nombreux étudiants ne pouvaient plus y accéder. Sur le réseau social X, la plateforme annonce être "momentanément inaccessible" et promet que ses équipes cherchent à "rétablir la situation au plus vite".

En attendant que la situation revienne à la normale, la date limite pour finaliser son dossier est repoussée au jeudi 4 avril, 22 heures.