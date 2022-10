Mais qui est "le dindon de la farce" ?

Pour comprendre le lien entre cette expression et le dindon à remplir de farce durant les fêtes, il faut remonter au Moyen Âge. A cette époque, le mot "farce" avait un tout autre sens : théâtral. "Il y a des pièces très longues, des mystères... Et comme c'était trop long, on mettait quelque chose de plaisant. Donc on farcissait la longue pièce de ces intermèdes comiques", explique Jean Prévost, linguiste.