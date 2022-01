Mariages : le boom du "oui" ?

À une trentaine de kilomètres, l'abbaye de Valmagne, l'été 2022 est bien complet. Aucune réservation pour avril et mai. Après deux années difficiles et des événements professionnels totalement annulés, cette propriétaire a augmenté ses tarifs de 15%, soit 500 € de plus pour la location du lieu. Ce traiteur, en pleine préparation de la saison, n'augmentera que de 2% à 3% le tarif des repas et des cocktails, mais il devra appliquer un surcoût de 5% à 10% sur toutes les prestations supplémentaires : open bar, personnel à disposition très tard dans la soirée... Une belle reprise pour 2022, un afflux de réservation pour 2023. Mais les professionnels restent prudents avec toujours la crainte d'une nouvelle mesure sanitaire.