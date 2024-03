VIDÉO - Menaces d'attentat, trafic de drogue : la sécurité de centaines d'établissements scolaires renforcée

Le Premier ministre a annoncé ce jeudi plusieurs mesures pour améliorer la sécurisation des écoles, collèges et lycées. Gabriel Attal a haussé le ton après l'envoi de mails menaçant les élèves de plusieurs établissements franciliens. Mais il a aussi promis d'autres aménagements, notamment pour lutter contre le trafic de drogue près des écoles.

Le Premier ministre veut agir face à l'insécurité à l'école. Alors que depuis mercredi, de nombreux lycéens et collégiens d'Île-de-France ont reçu un mail menaçant d'un attentat au sein de leurs établissements, Gabriel Attal s'est montré offensif, jeudi 21 mars, en marge d'une réunion à Matignon avec le Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti et la ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet. "Je le rappelle ici à ces auteurs : ils pensent rester anonymes, mais nous les traquons ; ils pensent être à l'abri, mais nous les sanctionnons", a-t-il tonné. Le chef du gouvernement a souligné que plusieurs délinquants reconnus coupables de menaces de ce type envers des établissements scolaires ont déjà été condamnés ces derniers mois.

500 sites "où il y a des trous dans la raquette"

Au-delà de cette affaire, le Premier ministre a profité de ce point presse pour annoncer certaines mesures sur la sécurisation des établissements scolaires. Les services de l'État ont mené un audit sur le sujet après l'attaque terroriste dans un lycée d'Arras (Pas-de-Calais) en octobre dernier, qui avait causé la mort du professeur de français Dominique Bernard. Des investigations qui ont conduit à identifier "500 établissements pour lesquels un renforcement des mécanismes de sécurisation interne et des dispositifs d'alerte" sont nécessaires, selon Gabriel Attal.

Aujourd'hui, sur ces 500 sites repérés "où il y a des trous dans la raquette", 150 ont déjà été équipés en conséquence depuis la fin de cet audit. Les 350 autres doivent encore connaître des aménagements pour garantir leur sécurisation. L'installation d'alarmes anti-intrusion, un dispositif "qui a fait ses preuves" d'après l'ex-ministre de l'Éducation nationale, pourrait par exemple être envisagée sur ces sites.

Gabriel Attal s'est aussi arrêté sur l'insécurité autour de plusieurs écoles, collèges ou lycées. En cause ? Le "trafic de drogue" et la présence des "gangs" aux abords de ces sites. Le gouvernement a d'ailleurs identifié "150 à 200 établissements particulièrement à risque". Une réunion regroupant les préfets, les recteurs d'académie et les procureurs généraux aura lieu le 4 avril prochain pour établir des mesures pour sécuriser les alentours de ces établissements et "nettoyer les trottoirs" qui les entourent. "Une mobilisation" qui pourrait parfois s'inscrire dans le cadre des "opérations place nette XXL", ce grand plan de lutte contre les points de deal annoncé par Emmanuel Macron mardi.