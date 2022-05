Moins de monos, plus de colonies de vacances ?

Quelques kilomètres plus loin, dans un centre de loisirs, il est aussi difficile de fidéliser les jeunes animateurs. Le coup du brevet reste trop élevé selon Ninon Ouvrier Buffet, animatrice en centre de loisirs : "il faudrait plus d'aides pour payer le BAFA par exemple". Chaque année, le nombre de nouveaux diplômés diminue avec 55 000 en 2016, et 30% de moins en 2019. La crise sanitaire a encore aggravé la situation.