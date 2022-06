Quels sont les prénoms les plus donnés par région ?

Du côté des garçons, le choix des parents est plus disparate. Toutefois, concernant Gabriel et Léo, qui se disputent la première place d'une année sur l'autre, manifestement chacun a choisi son camp. La moitié nord de la France mise plutôt sur Gabriel, avec l'Île-de-France en tête (1202), suivie du Grand-Est (367), des Pays de la Loire (296), du Centre Val-de-Loire (188), et de la Bourgogne Franche-Comté. Quant à Léo, il est préféré dans la moitié sud, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes (564), en Nouvelle-Aquitaine (441) et en Occitanie (304).