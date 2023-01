Noël : faut-il ouvrir les cadeaux le 24 au soir ou le 25 décembre au matin ?

Sur l'aspect psychologique, faire ouvrir les cadeaux le 24 permet d'"occuper les petits pendant le repas" du réveillon en famille, étaye le pédopsychiatre Stéphane Clerget**. Dans cette situation, offrir les paquets le 24, "c’est plus pour les adultes que les enfants (...) le plaisir des invités de voir que les cadeaux ont enchanté les enfants". Mais cette décision n'est pas sans conséquence. "Pour les plus jeunes qui ouvrent les cadeaux le 24, ils vont avoir du mal à dormir. Ils vont vouloir jouer. Il faut accepter l’idée qu’ils vont se coucher tard", précise le docteur.

Selon lui, "ça aurait plus de sens de les offrir le 25 décembre", notamment pour les enfants de 5 ans et plus. Et pour cause, "l’intérêt de Noël, c’est d’apprendre à développer la patience (...) L’idée de patienter la nuit, c’est quelque chose de compliqué, mais qui peut développer la rêverie. C’est important. Les enfants ne rêvent plus assez à cause des écrans et jeux vidéo qui apportent une imagination à portée de main et bloque le développement de l’imaginaire." Or, "pour que l’imaginaire se développe, il faut un temps sans l’objet". Une manière également de "développer de la créativité littéraire ou artistique" du bambin.

Alors, votre choix est-il déjà fait ? Sinon, une dernière option qui pourrait contenter tout le monde : offrir des cadeaux le soir du 24 en disant qu'ils viennent de la famille et des parents, et en garder un, celui du père Noël, pour le matin du 25.