Nouvelle carte familles nombreuses : quels sont ses avantages ?

Pourtant, seulement 20% des familles éligibles à la carte en font la demande. En cause, un manque d'informations et des démarches administratives fastidieuses. Alors le gouvernement a décidé de simplifier : dès janvier prochain, l'inscription se fera sur Internet en quelques clics. "En plus d’un format et d’un graphisme revisités, cette nouvelle carte s’appuie sur un processus de commande dématérialisé, plus rapide, qui facilitera les démarches pour les familles nombreuses", écrit dans un communiqué le ministère de la Transition écologique.

L'objectif du gouvernement est de doubler le nombre de bénéficiaires et leur permettre de faire des économies. "Ça me fait à peu près 30% de moins sur mes voyages, donc c'est intéressant", confirme une jeune femme interrogée par le JT de TF1. Par ailleurs, suite à l'ouverture du marché à la concurrence, c'est l'État, à travers le ministère des Transports et l’Imprimerie nationale, qui en a désormais la charge et non plus la SNCF.