Noël : 5 films conseillés par un psy à faire regarder à vos enfants pendant les vacances

De quoi ça parle ? Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs…

L’œil du psy : "Ce film Pixar est un bijou d’intelligence ! À quoi ressemblent nos émotions, à quoi servent-elles ? En suivant les aventures de Joie, Tristesse, Peur, Colère et Dégoût, l’enfant est invité à se questionner sur l’utilité de ses affects, même les plus déplaisants, et à se les représenter. En toile de fond, une problématique importante est traitée, la transition de l’enfance à l’adolescence avec ce que cela implique de changer d’amis et de centre d’intérêts, voir disparaître son ami imaginaire, découvrir que les parents ne sont pas toujours parfaits... Incontournable."