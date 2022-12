Pénurie d'énergie : en cas de coupure, les écoles ne pourront pas accueillir vos enfants le matin

Pas d’électricité, pas d’école. Elles ne font pas partie des sites épargnés par les coupures. Elles pourront donc être privées de courant entre 8h et 13h en journée et devront dans ce cas fermer le matin. Les parents ne le sauront que la veille au soir. "Une grosse galère" et "dérangeant" pour de nombreux parents. Vous devrez donc peut-être faire garder vos enfants.