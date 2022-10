Peut-on tout porter à l’école ?

Chaque matin, pour s’habiller, c’est le même casse-tête pour Milo, quinze ans, et Chloé, dix ans. Le premier est élève en seconde, la deuxième en CM2. Les deux doivent jongler entre les envies et les limites. Le mot d’ordre, c’est d’adopter une tenue dite appropriée. Et devant un lycée en banlieue parisienne, tous semblent être d’accord pour dire que cette règle est plus contraignante pour les filles. Une inégalité garçon/fille que confirment les parents d’élèves.