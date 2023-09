VIDÉO - Plan anti-harcèlement scolaire : une batterie de mesures et des questions

La Première ministre a annoncé vouloir "exclure les élèves harceleurs des réseaux sociaux", renvoyant aux "dispositions actuellement débattues au Parlement, dans le cadre du projet de loi pour réguler et sécuriser l'espace numérique". Ce texte prévoit une nouvelle peine complémentaire de "bannissement" d'un réseau pendant six mois à un an, que pourra prononcer un juge lorsqu'il condamnera une personne pour des faits de cyberharcèlement.

Dans les établissements scolaires, tous les enseignants et éducateurs devront être formés pour détecter et accompagner les cas de harcèlement, avec "l'objectif que chacun soit formé d'ici la fin du quinquennat". Une formation "renforcée" devra aussi être dispensée pour les "forces de l'ordre, magistrats et personnels de la Protection judiciaire de la jeunesse".