VIDÉO - Polémique Oudéa-Castéra : que disent les chiffres sur les heures de cours non remplacées à l'école publique ?

La nouvelle ministre de l'Éducation nationale a créé la polémique, vendredi, en assumant avoir scolarisé ses enfants au collège-lycée privé Stanislas, à Paris. Amélie Oudéa-Castéra a notamment justifié cette décision par le fait de voir "un paquet d'heures non remplacées" dans l'établissement public où son premier fils a d'abord été scolarisé. Dans les faits, plus de 15 millions d'heures de cours ne sont pas remplacées à l'école publique.

Un premier déplacement et une déjà une polémique. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, était en visite, vendredi 12 janvier, dans un collège d'Andrésy (Yvelines), accompagnée du Premier ministre Gabriel Attal. L'occasion pour la nouvelle responsable, qui continuera de s'occuper du portefeuille des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques en plus de sa nomination rue de Grenelle, de revenir sur la scolarisation de ses enfants au sein du collège-lycée privé Stanislas, à Paris.

"Notre aîné, Vincent, a commencé comme sa maman à l'école publique, celle de Littré", a ainsi expliqué l'ex-joueuse de tennis. Mais le jeune homme a ensuite changé d'établissement à cause de "la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu un paquet d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées", a-t-elle poursuivi. Des propos qui ont suscité l'ire d'une grande partie de l'opposition, mais aussi des syndicats de professeurs.

Plus de 15 millions d'heures de cours non remplacées en 2021

Au-delà de ces déclarations sujettes à débat, le remplacement des professeurs absents constituait l'une des promesses du gouvernement à la dernière rentrée des classes. Alors en poste au ministère de l'Éducation, Gabriel Attal avait promis la présence d'"un enseignant devant chaque élève". Mais sur la période du 3 au 27 septembre, il manquait toujours au moins un enseignant dans 31% des établissements, selon une enquête menée par le SNDPEN-Unsa, syndicat des personnels de direction.

En 2021, 15,4 millions d'heures de cours ont été manquées par les élèves à cause d'un non-remplacement d'enseignants devant les classes, d'après les données de l'Éducation nationale. Cela représente 8,8% du total d'heures de cours dispensées. Par ailleurs, les rectorats ont souvent du mal à trouver des professeurs disponibles rapidement pour pallier des absences de courte durée. 80% d'entre elles ne sont pas remplacées, selon un rapport de la Cour des comptes publié en 2021.

"Les absences de longue durée ne sont plus couvertes" assurent les syndicats

Selon les syndicats, le problème touche désormais de plus en plus les absences de plus de 15 jours. "Les absences de longue durée ne sont plus couvertes, confirme Catherine Nave-Bekhti, secrétaire générale du SGEN-CFDT, dans le reportage en tête de cet article. Ces dernières années, il y a des classes qui sont restées six mois sans professeur dans une discipline, y compris dans des classes à examen. Ce qui est problématique dans les propos d'Amélie Oudéa-Castéra, c'est qu'elle est ministre aujourd'hui. Sa responsabilité, c'est de trouver des solutions à ces difficultés."

Dans un tweet publié tard vendredi soir, la ministre s'est engagée à "faire en sorte qu’il y ait moins d’absences non remplacées de professeurs" à l'avenir, grâce à des "carrières plus attractives" et une "autorité restaurée". Face à la polémique, Amélie Oudéa-Castéra a également dit à l'AFP, samedi, "regretter" d'avoir pu "blesser certains enseignants" du public avec ses propos.