VIDÉO - L’émouvante (et grosse) surprise d’élèves disant adieu à leur prof

Alors, depuis un an, ils préparent un concert surprise, dont Christian ignore tout. Les yeux bandés, il arrive au théâtre au bras de sa femme, pensant aller au restaurant. Et le voici face à 350 anciens élèves dont il a changé la vie. L’émotion est trop forte, Christian Jusselme ne peut retenir ses larmes. "J’étais une élève très introvertie et je me souviens qu’un jour, j'ai chanté et il m’a dit ‘tu es introvertie mais ce n’est pas grave, c’est ton style’. J’avais eu beaucoup de reconnaissance et aujourd’hui, j’aimerais bien le remercier", témoigne une jeune élève. "Il nous a vus grandir, on le prenait tous un peu pour une figure paternelle", ajoute une autre.