Pouvoir d’achat : des aides pour la rentrée

La rentrée coûte aussi très cher pour les lycéens, avec plus de 1 000 euros tout compris avec la cantine, les transports ou les vêtements. Dans les Hauts-de-France, le Conseil régional leur offre une carte avec de l'argent dessus. Chloé Vandendorpe en a bénéficié. "En classe de seconde, c'est 100 euros. En première et terminale, c'est 55 euros les deux années. C'est une aide, mais c'est la seule aide qu'on obtienne, donc on est content", témoigne sa mère.