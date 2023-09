Professeurs absents : "200 postes" non pourvus selon Attal, bien loin des chiffres des syndicats

Combien y a-t-il de professeurs absents dans les collèges et lycées de France ? Ministère de l'Éducation nationale et syndicats tirent des conclusions bien différentes de la situation actuelle. Pour Gabriel Attal, "autour de 200 postes" d'enseignants sont toujours à pourvoir. "À l'heure à laquelle je vous parle, il reste à pourvoir autour de 200 postes dans le second degré", a affirmé ce vendredi le ministre de l'Éducation nationale, à l'occasion d'un déplacement dans un collège et une école primaire d'Eure-et-Loir. Un chiffre "à rapporter aux 500.000 enseignants du second degré, donc on voit que c'est moins de 0,1% des postes qu'il reste à pourvoir".

Les syndicats, eux, rapportent une situation plus préoccupante, avec des absences dans presque la moitié des établissements. Selon un sondage publié lundi par le Snes-FSU, premier syndicat du second degré, mené dans 508 établissements, il manque en moyenne "au moins un enseignant dans 48% des collèges et des lycées".